أكثر من 50 ألف منتفع من خدمات 3 منشآت صحية بطور سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلن الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، أن مدينة الطور، عاصمة المحافظة وإحدى أقدم مدن سيناء التاريخية، تضم ثلاث منشآت صحية معتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR"، تحت مظلة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وهي: مركز طب أسرة المنشية، وحدة طب أسرة الجبيل، ووحدة طب أسرة وادي الطور.

وأوضح رخا، في تصريح اليوم، أن المنشآت الثلاث تقدم حزمة متكاملة من خدمات الرعاية الأولية وفقًا لأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، مع الالتزام الكامل بإجراءات مكافحة العدوى لضمان توفير رعاية صحية آمنة وإنسانية للمواطنين.

وأضاف أن هذه المنشآت تقدم 18 خدمة متنوعة تشمل: الاستقبال والطوارئ، عيادة طب الأسرة، رعاية الأمومة، عيادة الأسنان، خدمات المعمل، الفحص الشامل، خدمات الإحالة، تنظيم الأسرة، الصيدلية، تنفيذ المبادرات الرئاسية، أشعة الأسنان، السونار، أشعة "X-RAY"، المشورة النفسية، صرف الألبان، التثقيف الصحي، إضافة إلى عيادات تخصصية (أطفال، باطنة، نسا، عظام)، ومبادرة فحص ما قبل الزواج.

وأشار رخا إلى أن إجمالي عدد المنتفعين من الخدمات الطبية المقدمة بلغ 50,863 منتفعًا، موزعين بواقع 5,513 منتفعًا بوحدة طب أسرة الجبيل، و40,118 منتفعًا بمركز طب أسرة المنشية، و5,232 منتفعًا بوحدة طب أسرة وادي الطور.