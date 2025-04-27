انقلاب سيارة ملاكي من أعلى كورنيش النيل ببني سويف (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

انقلبت سيارة ملاكي مسرعة من أعلى كورنيش النيل على الممشى السفلي، اليوم الأحد، في حادث مروع بمدينة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث، حيث اصطدمت السيارة، التي تحمل اللوحات المعدنية "ن.ج.ي 1945"، برصيف كورنيش النيل، مما أدى إلى سقوطها من الأعلى على الممشى السفلي.

انتقلت فرق المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن السيارة كانت تسير بسرعة كبيرة، مما أسفر عن إصابة السيدة والشاب اللذين كانا يستقلان السيارة بجروح وكسور متفرقة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم التحفظ على السيارة، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة القضية إلى جهات التحقيق المختصة.