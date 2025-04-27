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تزويد قسم الباطنة بمستشفى رأس سدر بخدمات متخصصة في أمراض الكلى (صور)

08:31 م الأحد 27 أبريل 2025
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    نائب مدير الفرع يتفقد المستشفى
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جنوب سيناء - رضا السيد:

تفقد الدكتور أحمد صبري الملاح نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم الأحد، مجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء، للاطلاع على انتظام تواجد الأطقم الطبية والفنية، ومراجعة التسجيل الإلكتروني والملفات الطبية للمرضى، إضافة إلى متابعة تطبيق معايير جودة الرعاية الصحية.

وأكد الملاح على ضرورة تلبية احتياجات المنتفعين بشكل فعال، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، مع الالتزام بالمعايير المعتمدة في السلامة والرعاية الصحية لتحقيق الأهداف المرجوة.

وخلال الزيارة، أوضح نائب مدير فرع الهيئة أنه تم تجهيز المنشآت الطبية التابعة للهيئة بكافة الإمكانيات الطبية في جميع الأقسام. وفي هذا السياق، تم تزويد قسم الباطنة في مستشفى رأس سدر – إحدى المستشفيات التابعة للهيئة – بخدمات متخصصة في علاج أمراض الكلى، بما في ذلك علاج الفشل الكلوي الحاد والمزمن، والتهابات الكلى مثل التهاب الحويضة والكلية، وحصوات الكلى، بالإضافة إلى معالجة ارتفاع ضغط الدم المرتبط بأمراض الكلى، ومضاعفات الكلى الناتجة عن مرض السكري.

تتراوح أساليب العلاج بين الأدوية، وتعديل نمط الحياة، والغسيل الكلوي، أو زراعة الكلى.

وأشار الملاح إلى تنظيم اجتماعات دورية لمتابعة مؤشرات الأداء في الإدارات الفنية، وعرض تقرير شامل حولها، مع التركيز على نقاط القوة والضعف، بهدف وضع استراتيجيات لتحسين الأداء في المستقبل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

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الدكتور أحمد صبري الملاح الرعاية الصحية بجنوب سيناء قسم الباطنة بمستشفى رأس سدر محافظة جنوب سيناء
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