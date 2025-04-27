إصابة نائب رئيس مدينة السنطة بطعنة من مريضة نفسيًا

الغربية - مروة شاهين:

أُصيب نائب رئيس مجلس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، عماد الشعراوي، بطعنة من سلاح أبيض على يد سيدة مريضة نفسيًا، وذلك أثناء مغادرته مقر عمله بديوان عام المجلس.

تلقّت مديرية أمن الغربية إخطارًا ببلاغ من نقطة شرطة مستشفى السنطة العام باستقبال الشعراوي مصابًا بطعنة في ذراعه.

وقد أفادت التحقيقات الأولية بأن السيدة قد هاجمته أثناء صعوده إلى سيارته أمام مبنى المجلس. وتم تقديم الإسعافات اللازمة له في المستشفى.

ومن جهتها، ألقت قوات الشرطة القبض على السيدة المتهمة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.