مواطن يطعن طبيب تخدير قبل التحقيق معه في النيابة الإدارية بالأقصر

الأقصر- محمد محروس:

أصيب طبيب استشاري تخدير بطعنة نافذة بسلاح أبيض "مطواة"، اليوم الأحد، داخل استراحة مبنى النيابة الإدارية بوسط مدينة الأقصر، على يد مواطن.

وتلقى اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة عمليات مديرية الأمن، يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة الأقصر بإصابة الدكتور أحمد صلاح الدين أحمد، استشاري تخدير، بطعنة نافذة في الظهر على يد أحد المواطنين، وذلك قبيل بدء التحقيقات في شكوى محررة ضده.

وكشفت التحريات الأولية، استنادًا إلى روايات شهود العيان، أن المواطن تربص بالطبيب أثناء تناوله المياه من كولدير الاستراحة، وباغته بطعنة من الخلف باستخدام "مطواة"، على خلفية تقدمه في وقت سابق بشكوى تتهم الطبيب بإجراء طبي خاطئ.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى مجمع الأقصر الطبي الدولي التابع لهيئة الرعاية الصحية، حيث أظهرت الفحوصات الطبية ضرورة إدخاله إلى العناية المركزة فورًا.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.