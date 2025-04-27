ارتدوا النقاب للتخفي.. ضبط المتهمين بقتل صاحب مكتب عقارات جمصة

الدقهلية ـ رامي محمود:

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية، من كشف ملابسات العثور على صاحب مكتب لتأجير الشقق السكنية، مقتولًا داخل مكتبه بمنطقة ١٥ مايو ليتبين قيام شخصين بمعاونة سيدة بالتخلص منه وسرقة مبلغ مالي بحوزته.

البداية كانت بتلقي اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد مسعد عوض، مأمور قسم شرطة جمصة، ببلاغ الأهالي بالعثور على صاحب مكتب عقارات مقتولا فى ظروف غامضة.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة بقيادة الرائد جاد عبدالعظيم، رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن الجثمان لشخص يدعى "محمد رضا السيد عطية،42 عاما، مقيم جمصة البلد مركز كفر البطيخ" ومصاب بطعنات متفرقة أودت بحياته داخل مكتبه بمنطقة تقسيم 15 مايو.

جرى نقل جثمان المتوفى إلى مستشفى جمصة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكلف مدير المباحث الجنائية فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية بقيادة العقيد دكتور شريف شعيشع، رئيس فرع البحث وضباط مباحث قسم شرطة جمصة بالتحرى للوصول إلى مرتكب الحادث ومعرفة أسبابه.

وتوصلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقان هم: "مختار.أ.م.ك، ٢٩ عاما مقيم الحسينية مركز سوهاج، وشقيقه مختار.أ، ١٩ عاما، وزوجة الأول وتدعي عبير.م.ن.أحمد، ٢٧ عاما.

وتبين أن المتهمين علموا بوجود متحصلات مالية لدى المجني عليه نظير بيع واستئجار الشقق السكنية فقرروا الدلوف إلى مكتبه لسرقته بعد ارتدائهم نقابا للتخفي الا أنهم تفاجئوا بتواجده فقرروا التخلص منه خشية افتضاح أمرهم.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة من إعداد مأمورية وضبط المتهمين جميعا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.