معرض التراث البدوي بشرم الشيخ يستقطب الزوار للأسبوع الرابع على التوالي -صور

جنوب سيناء- رضا السيد:

تواصل قرية التراث البدوي بمنطقة السفاري بمدينة شرم الشيخ، للأسبوع الرابع على التوالي منذ بدء التشغيل التجريبي، استقبال الوفود السياحية من مختلف الجنسيات، لزيارة معرض التراث والمشغولات البدوية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه أجرى زيارة للقرية والمعرض الأسبوع قبل الماضي وأجرى حوارا مع عدد من العارضات المشاركات في الفعاليات، واستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم الخاصة بتطوير الإنتاج، وتوسيع أسواق التسويق، مؤكدا حرصه على دعمهم وتمكينهم اجتماعيًا واقتصاديًا.

وأوضح أنه وجه كافة الجهات المعنية بالمحافظة بضرورة دعم هذه الصناعات التي تمثل هوية المنطقة وتراثها العريق، مما أدى إلى زيادة حماس العارضات وتقديمهم أفضل ما لديهم من منتجات.

وأكد أن زوار القرية من مختلف جنسيات العالم أبدوا إعجابهم الشديد بما يحتويه المعرض من منتجات حرفية ومشغولات يدوية تجسد أصالة الحياة البدوية، مؤكدين حرصهم على اقتناء بعض النماذج كتذكارات توثق تجربتهم الثقافية الفريدة بشرم الشيخ.

وأشار إلى أن مشروع القرية التراثية يعد إضافة نوعية إلى خريطة السياحة الثقافية في شرم الشيخ، كما يشكّل نقطة جذب جديدة تدعم جهود تنشيط السياحة وتنوعها.

ولفت إلى أن التشغيل التجريبي للمعرض يمثل المرحلة الأولى تمهيدًا للافتتاح الكامل، حيث يستقبل المعرض الزوار يومين في الأسبوع، لحين الانتهاء من إجراءات الطرح والتعاقد مع شركة إدارة متخصصة لضمان تشغيل مستدام وفقًا لأفضل المعايير.

ويضم المعرض عروضًا حية للحرف التقليدية، إلى جانب مأكولات بدوية أصيلة، وأعشاب طبية، مما أتاح للزوار فرصة نادرة للتعرف على ملامح التراث الثقافي الغني لجنوب سيناء عن قرب.