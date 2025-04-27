لمواجهة المخاطر والغازات السامة.. دورة تدريبية للعاملين بـ"مياه الإسكندرية" - صور

الإسكندرية – محمد عامر:

نظمت الإدارة العامة للتدريب بالتعاون مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الأحد، بتنظيم دورة تدريبية متخصصة بمحطة المنشية 2، لمواجهة المخاطر.

واستهدفت الدورة تدريب العاملين على إجراءات الدخول الآمن للأماكن المغلقة، والتعرف على المخاطر الحالية والمحتملة داخل هذه الغرف، بالإضافة إلى كيفية حماية الأفراد من الغازات السامة والقاتلة.

وشملت الدورة التدريبية رفع مستوى السلامة والصحة المهنية وتأهيل العاملين للتصرف السليم في حالات الطوارئ، وذلك بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستدامة في مختلف مواقع الشركة.

وأشار المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إلى أن سلامة العاملين وصحتهم تأتي في مقدمة أولويات الشركة، قائلًا:"لن ندخر جهدًا في تعزيز ثقافة السلامة المهنية من خلال التدريب المستمر".

وأكد رئيس الشركة على ضرورة رفع الوعي بين جميع العاملين، موضحًا أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنجاح منظومة العمل وتحقيق أهداف الشركة في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.