جنايات الزقازيق تحيل أوراق تاجر خردة للمفتي بتهمة قتل صديقه عمدًا

الشرقية - ياسمين عزت:

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، إحالة أوراق تاجر خردة إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي حول الحكم بإعدامه شنقًا، وذلك في القضية المتهم فيها بقتل صديقه بمركز الحسينية، وحددت المحكمة جلسة 28 يونيو القادم للنطق بالحكم النهائي في القضية.

صدر قرار الإحالة برئاسة المستشار محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبدالبارئ، وبأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود.

وتعود تفاصيل القضية رقم 13673 لسنة 2024 جنايات مركز الحسينية، والمقيدة برقم 3740 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، إلى قرار النيابة العامة بإحالة المتهم "حسن م م ع" (36 عامًا)، تاجر خردة ومقيم بمركز الحسينية، إلى محكمة جنايات الزقازيق بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للمجني عليه محمد جمال، وذلك على خلفية خلافات نشبت بينهما في مركز الحسينية.

وبحسب أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، فإن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل صديقه المجني عليه، واستخدم في ذلك سلاحًا أبيض ("مطواة")، حيث سدد له عدة طعنات قاتلة أودت بحياته.

وبناءً على هذه الاتهامات، قررت المحكمة إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لاتخاذ الرأي الشرعي قبل النطق بالحكم.