الدفع بـ110 سيارات و9 أتوبيسات لحل مشكلة تكدس الركاب ببلطيم في كفر الشيخ - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم في كفر الشيخ، اليوم الأحد، بعدد 9 اتوبيسات و110 سيارة أجرة، وذلك لحل مشكلة تكدس الركاب بموقف السيارات.

جاء ذلك بمتابعة اللواء هشام مطر، مدير عام إدارة المواقف بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وبحضور محمد البنا، نائب رئيس مركز ومدينة بلطيم، وبالتنسيق مع وحدة مرور بلطيم وكفر الشيخ.

وقال رئيس مركز ومدينة بلطيم اللواء عمر الفداوي، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إنه جرى إنهاء التكدس والزحام بالمواقف داخل بلطيم، وذلك للاطمئنان على وصول الطلاب إلى الجامعات، والأهالي إلى الأماكن التي يترددون عليها المختلفة حرصًا على ضمان وصولهم.