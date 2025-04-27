مُسن يفقد قدميه تحت عجلات قطار في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب مُسن ببتر فى القدمين عقب سقوطه أسفل عجلات القطارات أثناء محاولته استقلال القطار أثناء تحركه، على رصيف محطة سكة حديد طما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما بورود إشارة من قسم شرطة النقل المواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة طما بأنه عقب تحرك القطار"الإسكندرية - أسوان" من رصيف محطة سكة حديد طما دائرة مركز شرطة طما والمقرر وقوفه بها حاول المدعو جمال س س ي سن 58 عامل ومقيم بمحافظة أسيوط استقلال القطار وحال ذلك اختل توازنه، وسقط أسفل القطار وحدثت إصابته ببتر بالقدمين أسفل الركبة.

وجرى نقله لمستشفي طما المركزي، وتحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد لخطورة حالته الصحية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.