تداول 21 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:

رست 11 سفينة تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وحققت تداول 21000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 807 شاحنة و 70 سيارة، كما سجلت الهيئة الموانئ وصول وسفر 1220 راكبا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن حركة الواردات شملت 10000 طن بضائع، 366 شاحنة و55 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 441 شاحنة و15 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا، العبارة أمل، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهي: بوسيدون اكسبريس، الحرية 2 وعمان وغادرت ثلاث سفن وهي أمل، بوسيدون اكسبريس ودليلة.

كما تم تداول 5000 طن بضائع ، 350 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية وصول وسفر أربع سفن هي: الحسين، آيلة ،آور وكوين نفرتيتي. كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة ADONIS على متنها 6000 طن ردة قادمة من اليمن.