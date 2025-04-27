محافظ أسيوط يتابع سير العملية التعليمية في مدرسة طارق بن زياد -صور

أسيوط- محمود عجمي:

قام اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بزيارة تفقدية إلى مدرسة طارق بن زياد الابتدائية المشتركة، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على انتظام الدراسة وجودة الخدمات المقدمة للطلاب.

تأتي هذه الزيارة في إطار الجولات الميدانية المستمرة التي يقوم بها المحافظ بهدف تحسين جودة التعليم والارتقاء بالمنظومة التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مصطفى محمد إبراهيم، رئيس حي شرق مدينة أسيوط، ومحمد المختار صلاح، مدير المدرسة، وصبرية عمر، المشرفة على روضة المدرسة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد عدد من الفصول الدراسية بمرحلة رياض الأطفال، والتي تضم 74 طفلًا، حيث تابع الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة لهم.

وأعرب أبو النصر، عن سعادته بما لمسه من روح مرحة وتفاعل إيجابي بين الأطفال، مشيدًا بمستوى سير العملية التعليمية واتباع المعلمين لأساليب تربوية حديثة تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الأطفال.

كما تفقد المحافظ فصول المرحلة الابتدائية، حيث استمع إلى شرح مفصل من مدير المدرسة حول الكثافة الطلابية داخل الفصول التي تضم 25 فصلًا دراسيًا بالمرحلة الابتدائية، ويبلغ عدد الطلاب المقيدين بها 1097 طالبًا وطالبة، موزعين على الفصول وفقًا للطاقة الاستيعابية والإجراءات التنظيمية المعتمدة.

وخلال الزيارة، حرص أبو النصر على التفاعل مع التلاميذ، وطالبهم بالاهتمام بالتعليم واستذكار دروسهم أولاً بأول لأن العلم هو سلاح التقدم والتطور، خاصة مع أهداف الجمهورية الجديدة.

وأكد دعمه الكامل للعملية التعليمية، وحرصه على تذليل أية معوقات تواجه المعلمين أو الطلاب بما يحقق رؤية الدولة في تحسين جودة التعليم.

وأشار إلى متابعته المستمرة لسير انتظام العملية التعليمية بالمدارس المختلفة بكافة مراكز وقرى المحافظة من خلال جولاته الميدانية المفاجئة والدورية.