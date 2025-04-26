‬باستخدام هذه التقنية.. نجاح أول عملية جراحية في مستشفى جامعة أسيوط لعلاج تأخر الإنجاب - صور

أسيوط- محمود عجمي:

نجح فريق طبي بوحدة صحة الرجل بمستشفى جراحة المسالك البولية والتناسلية بجامعة أسيوط، في علاج حالة مستعصية من تأخر الإنجاب باستخدام تقنية الجراحة بالميكروسكوب الضوئي، التي تُستخدم لأول مرة في المستشفى.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور ياسر عبد السلام، رئيس قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية، والدكتور ضياء عبد الحميد، مدير المستشفى.

واستقبل المستشفى مريضًا يعاني من حالة انعدام النطاف، أو ما يُعرف بصفر الخلايا المنوية، وقام الفريق الطبي الذي يضم الدكتور محمد عباس فرج الله، استشاري جراحة المسالك البولية والتناسلية، والطبيب محمد مصطفى الشرقاوي، مدرس مساعد بالقسم، بإجراء جراحة دقيقة باستخدام تقنية الجراحة بالميكروسكوب الضوئي لاستخلاص خلايا تناسلية بنجاح من المريض، مما مكنه من استكمال إجراءات عملية الحقن المجهري. توفر هذه التقنية حلولًا فعالة للحالات التي كانت تُعتبر في السابق ميؤوسًا منها.

جدير بالذكر أن وحدة صحة الرجل بمستشفى جراحة المسالك البولية والتناسلية هي وحدة متخصصة في متابعة وعلاج أمراض الذكورة والضعف الجنسي وانحناءات العضو، وحالات تأخر الإنجاب لدى الرجال. تتضمن الوحدة معمل الذكورة وبنك الأجنة، وتقدم خدماتها للمرضى بأسعار مخفضة وبأعلى جودة.