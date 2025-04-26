بسبب عقب سيجارة.. حريق يلتهم أرض زراعية بالمنيا -صور

المنيا-جمال محمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمركز مطاي محافظة المنيا، اليوم السبت، على حريق هائل اندلع بقطعة أرض زراعية، تسبب في تدمير كميات من تبن القمح، وجزء من أرض زراعية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغاً من أهالي قرية منصور بمركز مطاي يفيد نشوب حريق بكميات من تبن القمح بأرض زراعية، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه.

وجرى الدفع بثلاثة سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق بعد امتداده لجزء من الأرض الزراعية، ومنع امتداده لأي من المنازل المجاورة، دون وقوع إصابات.

رجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب إلقاء أحد المارة لعُقب سيجارة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.