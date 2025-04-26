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بالصور- حريق هائل يلتهم مخزن للأجهزة الكهربائية بأسوان

04:44 م السبت 26 أبريل 2025

حريق هائل يلتهم مخزن للأجهزة الكهربائية بأسوان

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أسوان - إيهاب عمران:

نشب حريق هائل اليوم السبت، في مخزن للأجهزة الكهربائية بمدينة أسوان، ما أسفر عن احتراق محتويات المخزن.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان، بنشوب حريق في بدروم عقار يستخدم كمخزن للأجهزة الكهربائية أسفل معرض سجاد وموكيت.

انتقلت قوات الدفاع المدني، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمحلات والعمارات المجاورة.

وأسفر الحريق عن التهام محتويات المخزن بالكامل، ولم يسفر الحريق عن أى إصابات أو خسائر في الأرواح.

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حريق هائل حريق مخزن مدينة أسوان مدير أمن أسوان محمد أبو الليل
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