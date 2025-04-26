فريق طبي يجري جراحة دقيقة بالمخ لمريضة أثناء اليقظة بمستشفى برج العرب

الإسكندرية - محمد البدري:



نجح فريق طبي بمستشفى برج العرب المركزي، التابع لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، في إجراء جراحة دقيقة لمريضة تعاني من ورم في المخ باستخدام تقنية "Awake Craniotomy"، التي تبقي المريض في حالة اليقظة أثناء العملية.

وتتيح تلك التقنية الحديثة للمريض القدرة على التحدث إلى الأطباء والتواصل معهم أثناء إجراء جراحة المخ دون ألم وإعطائهم ملاحظات فورية مما يسمح للأطباء بمتابعة الوظائف الحيوية بشكل أفضل لضمان سلامتها.

وقال الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى برج العرب المركزي، إن المستشفى كان استقبل مريضة تعاني من اضطراب في الوعي ناتج عن ورم في المخ، تسبب في ارتشاح شديد أدى إلى تدهور حالتها؛ وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، تم التعامل الفوري مع الحالة عن طريق إعطائها أدوية لتقليل الارتشاح، مما ساهم في استقرار وضعها الصحي.

وأضاف أنه بناءً على قرار مشترك بين الدكتور أحمد الرحماني، رئيس قسم المخ والأعصاب، والدكتور وليد مختار، تم تحويل المريضة إلى غرفة العمليات على وجه السرعة لتجنب أي تدهور جديد.

وأشار إلى أن الإنجاز الفريد في الجراحة، أنها أجريت باستخدام تقنية التخدير الموضعي "Awake Craniotomy"، وهي من أعلى درجات التخدير وتتطلب مهارة فائقة من الفريق الطبي؛ لافتا إلى أن المريضة خرجت من غرفة العمليات وهي في كامل وعيها، قبل نقلها إلى وحدة الرعاية المركزة.

ضم الفريق الطبي كل من الدكتور أحمد الرحماني، رئيس قسم المخ والأعصاب بالمستشفى؛ الدكتور وليد مختار، استشاري التخدير ومدير المستشفى؛ الدكتورة نورهان مشالي، طبيبة تخدير.

من جانبها أشادت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأداء الفريق الطبي وتميزه في سرعة ودقة التعامل مع الحالة، مؤكدة أن مستشفى برج العرب يمثل نموذجًا للتميز في الجراحات الدقيقة.

وقالت إن هذا الإنجاز يعكس الجهود المبذولة في تعزيز ثقة المواطنين بالخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات العامة؛ فيما أكدت على أهمية استمرار العمل الجماعي وتقديم المزيد من النجاحات الطبية التي تساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية، بما يضمن سلامة المرضى وتقديم خدمات طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.

يُذكر أن تقنية "Awake Craniotomy"، أو الجراحة الدماغية أثناء اليقظة، تُعد من أبرز التقنيات الطبية الحديثة المستخدمة لإجراء جراحات دقيقة في المخ. وتعتمد هذه التقنية على إبقاء المريض في حالة وعي أثناء العملية، مما يسمح للفريق الطبي بالتواصل معه ومتابعة وظائف المخ الحيوية لضمان عدم تأثر المناطق الحساسة مثل مراكز اللغة أو الحركة.

وتمتاز هذه الجراحة بدقتها العالية، حيث تُجرى باستخدام التخدير الموضعي، ما يساعد في تقليل فترة التعافي وتقليل خطر المضاعفات العصبية، ما يجعلها إنجازًا طبيًا يعكس تقدم المهارات الطبية وخبرات الفريق المعالج.