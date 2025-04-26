خنقتها بالإيشارب.. أم تقتل طفلتها انتقامًا من طليقها في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قتلت أم طفلتها ذات الثلاثة أعوام خنقًا بعد علمها بزواج طليقها، في واقعة دارت أحداثها بقرية الصديق التابعة لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

استقبل مستشفى وادي النطرون فاطمة محمد مقيمة بقرية الصديق يوسف بوادي النطرون، جثة هامدة نتيجة تعرضها للخنق على يد والدتها "سماح .م.ف" 24 عاما، وجرى إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

بضبط المتهمة ومواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، حيث استغلت قدوم طفلتها إلى منزلها لرؤيتها بعد انفصالها عن زوجها "والد الطفلة" وقامت بخنقها باستخدام "إيشارب"، وذلك انتقاما من طليقها لعلمها أنه تزوج عليها منذ أسبوعين، وحرر عن ذلك المحضر اللازم.

حرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة العامة بالتصريح بدفن الجثمان عقب العرض علي الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وأسبابها وملابساتها.