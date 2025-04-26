لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والأسماك.. تفاصيل طرح المزرعة النموذجية بالرزيقات في الأقصر للاستثمار

الأقصر- محمد محروس:

أعلنت محافظة الأقصر عن طرح المزرعة النموذجية الواقعة بناحية قرية الرزيقات بمركز أرمنت للاستثمار بنظام الترخيص بالانتفاع، وذلك عبر مزايدة محدودة، بهدف دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والأسماك بالمحافظة.

وتبلغ مساحة المشروع 9 أفدنة و7 قراريط و22 سهمًا، ويضم أنشطة إنتاجية متنوعة تشمل الإنتاج السمكي والحيواني والزراعي، ويقع المشروع بموقع متميز بجوار دير مارجرجس والمدرسة الثانوية الزراعية بالرزيقات، ويمكن الوصول إليه عبر ثلاثة طرق رئيسية من الطريقين الصحراوي والزراعي.

وتسعى المحافظة من خلال هذا الطرح إلى تحقيق عدة أهداف، في مقدمتها المساهمة في توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات الغذائية، وتفعيل التنمية الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة لشباب الأقصر.

ومن المقرر انعقاد جلسة المزايدة يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025، بمقر إدارة العقود والمشتريات بالجزيرة العوامية خلف قصر ثقافة الأقصر. وحددت المحافظة مبلغ 100 ألف جنيه كتأمين لدخول المزاد، فيما يبلغ سعر كراسة الشروط 299 جنيهًا.

ودعت المحافظة الراغبين في الاشتراك بالمزايدة إلى تسجيل بياناتهم عبر بوابة التعاقدات العامة، مع الالتزام بتقديم العطاءات والمستندات المطلوبة قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا في موعد الجلسة المحدد.

يذكر أن الطرح يتم وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، ويجوز تجديد الترخيص بالانتفاع لمدة أو مدد مماثلة بحد أقصى 25 عامًا بموافقة جهة الولاية.

للاستفسار، يمكن التواصل مع إدارة العقود والمشتريات عبر الهاتف: 0952281578 أو 01098101081.