إجازة غير سعيدة في الساحل الشمالي.. غرق شاب جرفته أمواج البحر بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تكثف قوات الإنقاذ النهري مدعومة بغواصين متطوعين جهودها في البحث عن جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا أثناء نزول البحر بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد غرق شاب أثناء نزول البحر بقرية سياحية بالكيلو 42 بطريق "الإسكندرية – مطروح" الساحلي.

انتقل ضباط الشرطة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين غرق شاب يدعى "أسامة أشرف"، 24 سنة، مقيم محافظة القاهرة، أثناء قضائه إجازة رفقة 4 من أصدقائه.

وتبين من التحريات أن الشاب نزل البحر بالقرية المشار إليها مع أصدقائه وجرفته أمواج البحر هو وصديقه ليلقى مصرعه وينجو الآخر.

وأشار إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، إلى أنه جرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق من الإنقاذ النهري للبحث عن الجثمان وانتشاله.