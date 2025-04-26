بالصور- انقلاب سيارة محملة بالخردة يتسبب في ارتباك مروري بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج- البحر الأحمر" دائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج،اليوم السبت، انقلاب سيارة نقل محملة بالخردة، دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة نقل ترلة أول طريق "سوهاج/ البحر الأحمر" دائرة مركز شرطة أخميم.

تبين من التحريات الأولية انقلاب سيارة نقل ترلة أول طريق "سوهاج/ البحر الأحمر" دائرة مركز شرطة أخميم ناحية مدخل كوبرى فهمي، ولم ينتج عن الواقعة أي خسائر أو إصابات، وشهد الطريق إغلاق جزئي للحركة المرورية بسبب انقلاب السيارة المشار إليها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.