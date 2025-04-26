خلاف بسيط يتحول إلى جريمة.. مقتل شاب بطعنة قاتلة في الشارع بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أمرت النيابة العامة بقنا برئاسة المستشار محمود الغرباوي مدير النيابة العامة لبندر قنا، بحبس المتهم بقتل جاره طعنًا بآلة حادة مطواة بالرقبة في الشارع إثر مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، بمنطقة العبابدة، التابعة لدائرة بندر قنا.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بالعثور على جثة شاب بها طعنات آلة حادة مطواة في الرقبة ملقاة على الأرض بالشارع بمنطقة العبابدة التابعة لدائرة البندر.

وتبين مقتل "م.م"، بطعنات آلة حادة مطواة في الرقبة على يد شاب جاره يُدعى "ي.ع"، نشبت مشاجرة بينهما بسبب خلاف بسيط أسفرت عن جريمة قتل، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

تم القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وأمرت جهات التحقيق حجزه على ذمة التحريات ثم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.