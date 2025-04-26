خلع ملابسه أمام ركاب القطار.. إيداع شاب مصحة نفسية في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أمرت النيابة العامة ببني سويف، بإيداع شاب مصحة نفسية، عقب قيامه بخلع ملابسه بالكامل أثناء مرور قطار "الفيوم - الواسطى"، وانهال بالحجارة على القطار أثناء سيره، ما أسفر عن تهشيم إحدى نوافذه.

كان مأمور شرطة النقل والمواصلات ببني سويف، تلقى بلاغًا من الأهالي، بإلقاء شخص يدعى "فرج.ر. ر."، 22 عامًا، الطوب والحجارة على القطار المتجه من "الفيوم إلى الواسطى"، و قام بخلع ملابسه بالكامل ما أثار الذعر بين المواطنين.

وانتقل ضباط المباحث، وجرى ضبط المتهم، وبعرضه على الأطباء، تبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية، وأمرت النيابة العامة إيداعه مصحة نفسية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ودوافعها.