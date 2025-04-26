إعلان

خلع ملابسه أمام ركاب القطار.. إيداع شاب مصحة نفسية في بني سويف

12:13 ص السبت 26 أبريل 2025

خلع ملابسه أمام ركاب القطار.. إيداع شاب مصحة نفسية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف-حمدي سليمان:

أمرت النيابة العامة ببني سويف، بإيداع شاب مصحة نفسية، عقب قيامه بخلع ملابسه بالكامل أثناء مرور قطار "الفيوم - الواسطى"، وانهال بالحجارة على القطار أثناء سيره، ما أسفر عن تهشيم إحدى نوافذه.

كان مأمور شرطة النقل والمواصلات ببني سويف، تلقى بلاغًا من الأهالي، بإلقاء شخص يدعى "فرج.ر. ر."، 22 عامًا، الطوب والحجارة على القطار المتجه من "الفيوم إلى الواسطى"، و قام بخلع ملابسه بالكامل ما أثار الذعر بين المواطنين.

وانتقل ضباط المباحث، وجرى ضبط المتهم، وبعرضه على الأطباء، تبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية، وأمرت النيابة العامة إيداعه مصحة نفسية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ودوافعها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة مصحة نفسية إيداع شاب مصحة نفسية في بني سويف شرطة النقل والمواصلات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

فيديو يوثق اغتيال جنرال روسي.. وموسكو تلمح بتورط كييف
تشكيل غبي وتبديلات أغبى.. مجدي الجلاد يفتح النار على كولر بعد صدمة استاد القاهرة