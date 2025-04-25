مؤتمر كفر الشيخ يحذر: الإفراط في الحار والحادق والشاي والقهوة يهدد بارتجاع المرئ -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

حذر الدكتور أحمد جلال، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير بجامعة الإسكندرية وزميل الجمعية الأمريكية لمناظير الجهاز الهضمي، من الإفراط في تناول بعض المأكولات والمشروبات التي تؤثر سلبًا على صحة الإنسان وتزيد من خطر الإصابة بارتجاع المرئ.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها جلال في مؤتمر دسوق للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية في نسخته السابعة، حيث أوضح أن الإفراط في تناول الأطعمة الحارة والحادقة، بالإضافة إلى المشروبات الشائعة مثل الشاي والقهوة، يمكن أن يؤدي إلى ارتجاع المرئ.

وشرح الفرق بين الارتجاع العرضي الذي قد يتعرض له أي شخص مرة واحدة، والارتجاع المرضي الذي يعاني منه المريض بشكل متكرر (أكثر من مرتين أسبوعيًا) ويتطلب علاجًا مستمرًا.

وكشف الدكتور جلال عن أسباب الارتجاع المرضي، والتي تشمل ضعف حركة المرئ أو عضلة المرئ، وفتق الحجاب الحاجز، ومشاكل في حركة المعدة، وزيادة ضغط البطن الناتج عن السمنة، والحمل، والغازات وغيرها.

وأشار إلى أن الخطوة الأولى لتشخيص الارتجاع المرضي هي إجراء منظار للمعدة وتقييم عضلة المرئ، وبناءً على الحالة يتم تحديد التدخل العلاجي المناسب سواء كان جراحيًا أو عن طريق المنظار.

ونصح جلال بالاعتدال في تناول الأطعمة الحارة والحادقة والمشروبات التي تحظى بشعبية واسعة كالشاي والقهوة، مؤكدًا أن الإفراط فيها يزيد من خطر الإصابة بالارتجاع المرضي، مستشهدًا بالقول القرآني: "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا".

يذكر أن مدينة دسوق استضافت فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر "دسوق للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية" لمناقشة تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية، وعرض أحدث طرق الوقاية والعلاج وفقًا للتطورات العلمية في هذه المجالات.

وأقيم المؤتمر تحت رعاية محافظ كفر الشيخ ووكيل وزارة الصحة ومدير مستشفى دسوق العام، وبإشراف نخبة من أساتذة الجامعات المصرية المتخصصين.