جنوب سيناء - رضا السيد:

باشرت جهات التحقيق في شرم الشيخ إجراءات موسعة لكشف ملابسات حادث اصطدام القارب السياحي "فاير بيرد" بشعاب مرجانية في منطقة نبق التابعة للمدينة، حيث تقرر تشكيل لجنة مشتركة من محميات جنوب سيناء وخبراء البيئة لتقييم حجم التلفيات التي لحقت بهذه الثروة الطبيعية الهامة.

وكان القارب "فاير بيرد"، الذي انطلق في رحلة بحرية من الغردقة متوجهًا إلى دهب مرورًا بشرم الشيخ، تعرض لحادث اصطدام بالشعاب المرجانية بمحمية نبق، ما أدى إلى تدمير القارب بالكامل، وإنقاذ جميع السياح الـ 7 (4 ألمان وسويسرية ومصريان) وأفراد الطاقم الـ 7 الذين كانوا على متنه.

وأصدرت جهات التحقيق قرارًا بإخلاء سبيل طاقم القارب بكفالة محل إقامتهم، على ذمة التحقيقات الجارية.

في سياق متصل، كشف مصدر بيئي عن مفاجأة، حيث تبين أن التصريح الممنوح للقارب كان يقتصر على نطاق مدينة الغردقة الساحلية فقط، ما يجعل تواجده في شرم الشيخ مخالفًا للقانون. وأكد المصدر أن الجهات المختصة تقوم حاليًا بمراجعة دقيقة لجميع المستندات والتصاريح الخاصة بالقارب.

وأوضح المصدر أن شحوط القارب في الشعاب المرجانية نجم عن التيارات المائية القوية والأمواج العاتية، التي ساهمت في تكرار الاصطدام بالشعاب، الأمر الذي أدى في النهاية إلى تدمير القارب وإلحاق أضرار بالشعاب المرجانية.

وعقب الحادث، جرت محاولات لإنقاذ القارب من الغرق بعد تعرض هيكله لشرخ كبير نتيجة التصادم ودخول المياه إليه، وتم التحفظ عليه في منطقة نبق لمنعه من الانجراف لحين نقله إلى منطقة آمنة.

وكانت الأجهزة الأمنية في جنوب سيناء، تلقت بلاغًا بالحادث، وتمكنت فرق الإنقاذ من الوصول إلى الموقع وإنقاذ جميع الركاب، الذين خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة وتم توفير إقامة لهم في فنادق مناسبة لحين انتهاء الإجراءات الرسمية.

وتقوم الجهات المعنية حاليًا بإجراء تحقيقات شاملة للوقوف على كافة ملابسات وأسباب وقوع الحادث وتحديد المسؤوليات.