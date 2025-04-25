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خلافات أسرية تتحول لمعركة بالأسلحة بين عائلة واحدة فى الإسماعيلية

07:46 م الجمعة 25 أبريل 2025

مشاجرة بالأسلحة النارية

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الإسماعيلية- أميرة يوسف:

تحولت خلافات أسرية قديمة إلى مشهد دموي، اليوم الجمعة ، بعدما أطلق محامٍ النار على شقيقه وابن شقيقه في منطقة الشارع الجديد بمدينة فايد، ما أدى إلى إصابتهما بإصابات بالغة نُقلا على إثرها إلى مستشفى فايد التخصصي لتلقي العلاج.

وتلقى مركز شرطة فايد بلاغًا يفيد بسماع طلقات نارية في محيط الشارع الجديد، فانتقلت قوة أمنية على الفور إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط المتهم.

وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن الجاني محامٍ، قام بإطلاق النار على شقيقه علي عبدالله علي بكر، 65 عامًا، وابن شقيقه عمر علي عبدالله علي بكر، 35 عامًا، إثر مشادة تجددت بينهم بسبب خلافات أسرية سابقة. وأسفر الحادث عن إصابة الأول في الفخذ الأيسر، والثاني في منطقة البطن، ويخضعان حاليًا لتدخلات طبية عاجلة، فيما لم تقع أي وفيات.

النيابة العامة بدأت التحقيق في الواقعة، فيما تواصل أجهزة الأمن جهودها لجمع المعلومات وسماع أقوال الشهود لكشف ملابسات الحادث بشكل كامل.

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