إصابة 3 أشخاص في حريق منزل ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 3 أشخاص باختناق، إثر حريق شب في منزل في قرية إهوة التابعة لمركز بني سويف، اليوم الجمعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في منزل مكون من 3 طوابق بقرية إهوة التابعة لمركز بني سويف، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ.

انتقلت سيارات ومعدات الإطفاء لموقع الحريق، وجرت السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على محتويات الطابقين الأول والثاني، و أسفرت عن إصابة "أحمد.ش.ط"، 30 عامًا، و "نورة.س.د"، 30 عامًا، و " طه.ع.ز"، 45 عامًا، باختناق.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.