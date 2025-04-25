هكذا أنقذ الفتاة وغرق.. صديق شاب بورسعيد يروي اللحظات الأخيرة لأحمد جمال - فيديو وصور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

كشف عدد من أفراد أسرة وأصدقاء الشاب أحمد جمال أحمد محمد الفوال، الذي لقي مصرعه أثناء محاولته إنقاذ سيدة سقطت في مياه النيل من أعلى كوبري قرية محلة إنجاق التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته.

وبنبرة حزن ودموع لا تتوقف من عينيها - صرخت خالته بصعوبة شديدة وانهارت بجانب قبره بعد دفنه- قائلة: "يجعلها سنة سعيدة عليك يا أحمد .. يتيم ليس له أم ولا أب ملوش حد إلا أخت غلبانة .. والنبي اللي يسمع عنه يترحم عليه .. بورسعيد شبابها وعيالها ورجالتها رجالة .. ضحى بحياته لكي ينقذ فتاة لا يعرفها وكل ما نريده الدعاء له ورعاية أخته اليتيمة".

وعن كواليس اللحظات الأخيرة في حياته يتحدث صديقه المقرب والذي وصفه المشيعون بأنه في مقام أخيه الكبير ويدعى "وليد محمد"، قائلا:"كان بارا بوالديه رحمهما الله وعلى علاقة ممتازة بأخوته وكان يسعى وراء أكل عيشه،

ويوم الحادث كان يجلس برفقة صديق له يدعى محمد الدسوقي يعمل في التربية والتعليم في الدقهلية، وفجأة وجده يخلع (الجاكيت) الذي يرتديه وألقى بنفسه في المياه، وقبلها أشار للرجل الذي بجانبه إلى الفتاة وتوقع أن هذه الفتاة ستلقي نفسها في المياه وبعد لحظات ألقت نفسها بالفعل في المياه".

وأضاف: "كان أحمد - رحمه الله - أول من وصل إليها ولكن السباحة في المياه المالحة في بورسعيد تختلف عن المياه العذبة في النيل هناك، بالإضافة إلى ورد النيل وشباك الصيادين، ورغم ذلك نجح في إنقاذها وأوصلها إلى البر وأخذها منه اثنان من أصحاب الكافتيريا، وأخرجا الفتاة، ولكن أحمد كان تعب وأرهق، ولم يستطع الخروج ولم يتمكن أحد من إنقاذه ولفظ أنفاسه الأخيرة غرقا".

وكان أبناء بورسعيد، شيعوا، اليوم عقب صلاة الجمعة، جنازة الشاب أحمد، وذلك من مسجد الكبير المتعال إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في عزبة أبو عوف.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين المشيعين الذين توجهوا إلى الله بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يحتسبه من الشهداء، بينما دخل بعضهم في نوبة من البكاء.

وتبين من التحريات الأولية بمناقشة السيدة التي ضحى شاب بورسعيد بحياته لإنقاذها أنها تعاني من حالة نفسية وتهذي بكلمات غير مفهومة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتُواصل جهات التحقيق أعمالها للكشف عن الملابسات النهائية للواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.