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محافظ سوهاج يعلن تسليم قطعة أرض لإقامة مصنع لتجفيف البصل والثوم -صور

06:33 م الجمعة 25 أبريل 2025
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  • عرض 4 صورة
    تسليم قطعة أرض لإقامة مصنع لتجفيف البصل والثوم
  • عرض 4 صورة
    تسليم قطعة أرض لإقامة مصنع لتجفيف البصل والثوم
  • عرض 4 صورة
    تسليم قطعة أرض لإقامة مصنع لتجفيف البصل والثوم
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سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لحي الكوثر بتسليم قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 20 فدانًا إلى جهاز تنمية الصعيد التابع لمجلس الوزراء، وذلك لإقامة مشروع مصنع لتجفيف البصل والثوم بجوار المنطقة الصناعية الثالثة بحي الكوثر، وذلك في خطوة جديدة نحو دعم الاستثمار الصناعي بمحافظة سوهاج.

ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية المحافظة لتعزيز التنمية الصناعية، وجذب المزيد من الاستثمارات الكبرى، بهدف خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال المشروعات ذات القيمة المضافة.

وأكد المحافظ أن المشروع يُعد نقلة نوعية في قطاع الصناعات الغذائية بالمحافظة، وسيساهم في دعم سلاسل القيمة الزراعية، خاصة في ظل ما تتمتع به سوهاج من مزايا نسبية في إنتاج المحاصيل الزراعية مثل البصل والثوم.

وأشار "سراج" إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين، وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بدعم التوسع في إقامة مشروعات إنتاجية تخدم أبناء الصعيد، وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

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مصنع تجفيف البصل تسليم قطعة أرض عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج
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