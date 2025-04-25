أطفالهما يصارعون الموت.. جنازة مهيبة بالإسماعيلية لوداع زوجين لقيا مصرعهما في حادث مروع

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شيّع أهالي محافظة الإسماعيلية، منذ قليل، جثمان زوجين في جنازة مهيبة خيم عليها الحزن، بعد مصرعهما في حادث انقلاب مروع لسيارتهما الخاصة بطريق مركز فايد، فيما لا يزال أطفالهما الخمسة بين الحياة والموت داخل المستشفى، بعد إصابتهم بجروح وكسور متعددة.

وتلقى اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق فايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص مصرع الدكتور مصطفى كامل حمدان، 55 عامًا، وزوجته داليا محمود حمدان، متأثرين بإصاباتهما، بينما نُقل أبناؤهما الخمسة إلى مستشفى فايد التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وهم: محمد (15 عامًا)، سليمان (13 عامًا)، عمر (10 أعوام)، أوزال (9 أعوام)، وليليان (7 أعوام)، وجميعهم يعانون من إصابات متفرقة بالجسد ما بين كسور وجروح وسحجات.

وجرى نقل جثتي الزوجين إلى مشرحة مستشفى فايد التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق في ملابسات الحادث.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي الإسماعيلية الذين شاركوا في وداع الضحيتين، وسط دعوات بالشفاء العاجل للأطفال وإنقاذ حياتهم بعد هذه الفاجعة الأليمة.