تسارع الأساطير.. شرم الشيخ تستعد لاستضافة أكبر سباق للسيارات الرياضية فائقة السرعة

جنوب سيناء – رضا السيد:

تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة أحد أهم وأبرز الفعاليات الرياضية الترفيهية لهذا العام، والذي ينظم بمشاركة نخبة من السيارات الرياضية لأشهر علامات السيارات الرياضية على مستوى العالم، تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات السباق يقام يوم السبت الموافق 3 مايو المقبل تحت شعار سباق تسارع الأساطير " Sharm Exotic Drag Race"، ويُقام الحدث برعاية محافظة جنوب سيناء كشريك إستراتيجي، وبالتعاون مع عدد من الرعاة الرئيسيين، وسط منافسة بين أشهر العلامات العالمية في عالم السيارات، في تجربة فريدة من نوعها تقام لأول مرة على أرض مصر، وتجمع بين الإثارة والتقنيات المتقدمة في رياضة السيارات.

وقال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن استضافة شرم الشيخ لهذا الحدث الرياضي الكبير يؤكد على جاهزية المدينة لاحتضان الفعاليات العالمية الكبرى، سواء كانت رياضية أو فنية أو سياحية، وتعكس ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة ومواقع فريدة تؤهلها لأن تكون مركزاً إقليمياً للأنشطة الدولية.”

وأضاف المحافظ في تصريح اليوم، أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان نجاح الحدث بالشكل الذي يليق بمكانة شرم الشيخ، ولدعم توجه الدولة نحو تنشيط السياحة الرياضية، وتقديم صورة حضارية متقدمة عن مصر.

من جانبهم، أكد المنظمين للحدث، أن اختيار شرم الشيخ لاستضافة أول سباق من نوعه للسيارات الرياضية فائقة السرعة في مصر يعكس الثقة في إمكانيات المدينة وقدرتها على تنظيم فعاليات ذات طابع عالمي، كما يأتي في إطار رؤية خلق تجارب رياضية وترفيهية فريدة تعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة الرياضية، ويعكس قدرة الشركات المصرية علي تنظيم أهم الفعاليات الدولية.