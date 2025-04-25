بالصور- إصابة 50 سودانيًا في انقلاب أتوبيس سياحي بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أصيب اليوم الجمعة، 50 سوداني في حادث انقلاب أتوبيس سياحي بالطريق الصحراوي الغربي "أسوان - القاهرة".

وكلف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو عاطف كامل بمتابعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة للمصابين، والذين تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى النيل التخصصى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم بإشراف من الدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أبو المجد أبو الوفا مدير مستشفيات فرع الهيئة والقائم بتسيير أعمال مستشفى النيل.

ووجه محافظ أسوان إلى توفير أوجه الرعاية الشاملة من خلال إجراء الفحوصات الطبية، والإشعة اللازمة للمصابين المتواجدين حالياً بالمستشفى، مع إنهاء إجراءات الحالات التى تحتاج إلى تدخلات طبية بالمستشفيات الأخرى كالمستشفى الجامعى.

وأوضح الدكتور أبو المجد أبو الوفا، أن 13 من المصابين حالتهم مستقرة، وتم خروجهم من المستشفى، فيما جار تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لـ 37 حالة، وهم تحت الملاحظة، بينما تم إنهاء إجراءات تحويل 6 حالات منهم لمستشفى أسوان الجامعى، والمستشفيات المجاورة من بينهم حالتين كسر بالحوض، و4 حالات تحتاج إلى تدخل طبى للتجميل بمعرفة الأطباء المختصين.