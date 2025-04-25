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محافظ جنوب سيناء: توجيه 847 مليون جنيه لتطوير القطاع الصحي

12:43 م الجمعة 25 أبريل 2025
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جنوب سيناء – رضا السيد:

قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن الدولة قامت بتوجيه نحو 847 مليون جنيه لتطوير القطاع الصحي بالمحافظة، وإتاحة خدمات صحية مميزة للمواطنين والسائحين المترددين على المحافظة، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ جرى ضخه لتنفيذ 13 مشروعًا على مستوى كافة مدن المحافظة.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أن عدد المستشفيات التي دخلت منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة بلغ 4 مستشفيات، إضافة إلى تجهيز وإعداد كافة المنشآت الصحية بأحدث الأجهزة الطبية، والتجهيزات الخاصة باستقبال المرضى، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الأسرة بالمنشآت الطبية التابعة للتأمين الصحي الشامل بلغ 237 سرير، بواقع 3% من إجمالي عدد الأسرة على مستوى الجمهورية.

وتابع: كما جرى زيادة عدد مراكز الإسعاف ليصل إلى 46 مركز، بنسبة 3% من إجمالي النسبة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه جرى استكمال مجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء بتكلفة 300 مليون جنيه، واستكمال أعمال تطوير مستشفى شرم الشيخ الدولي بتكلفة 70 مليون جنيه، ووجاري تطوير مستشفى دهب المركزي بتكلفة 50 مليون جنيه، وتطوير شامل لمستشفى نويبع بتكلفة 50 مليون جنيه.

وأكد أن نسبة التنفيذ في أعمال التطوير بمستشفى نويبع المركزي بلغت 98%، ومن المتوقع افتتاحه قريبًا ليخدم المواطنين والسائحين، بينما بلغت نسبة التطوير بمستشفى دهب المركزي 78%، وجرى تطويرها بهدف تعزيز الرعاية الصحية في المدينة.

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