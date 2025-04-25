توريد 13 ألف طن قمح إلى صوامع أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:



أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن استمرار أعمال توريد محصول القمح المحلي لموسم 2025، مشيرًا إلى أن إجمالي الكميات الموردة حتى الآن بلغت نحو 13 ألف طن و153 كيلو جرام.

وأشار محافظ أسيوط، إلى تجهيز 28 موقعًا تخزينيًا معتمدًا تشمل الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع المنتشرة في مختلف مراكز ومدن المحافظة بسعة تخزينية إجمالية تبلغ 160 ألف طن؛ مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 188 ألفا و149 فدانا، وتم حتى الآن حصاد 7640 فدانا.

وأضاف أبوالنصر، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين، من خلال التنسيق بين مديرية التموين برئاسة خالد محمد وكيل وزارة التموين ومديرية الزراعة برئاسة المهندس خميس محمد علي وكيل وزارة الزراعة، وتشكيل لجان لمتابعة عمليات التوريد وتذليل أي عقبات أمام موردي القمح حيث يتم استلام المحصول ومتابعة إجراءات التداول والتسويق، بالإضافة إلى صرف مستحقات الموردين أولًا بأول بحد أقصى 48 ساعة.

ودعا المحافظ المزارعين إلى الاستمرار في توريد محصول القمح إلى المواقع التخزينية المعتمدة، والاستفادة من السعر المجزي والخدمات المقدمة، دعمًا لمخزوننا الاستراتيجي وتحقيقًا لأمننا الغذائي الوطني.

يُذكر أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح، وذلك في إطار حرصها على تذليل العقبات أمام المزارعين وضمان سير عملية التوريد بسلاسة على أرقام (114) و (2135858/ 088) و (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg .