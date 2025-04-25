سيجارة أنهت حياته.. تاجر مواشي المحروسة احترق وحيدًا داخل حفرة في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، لغز واقعة العثور على جثة مُسن كان يعمل تاجر مواشي بها حروق بجوار ماكينة ري في قرية المحروسة، التابعة لدائرة مركز قنا.

وبعد تكثيف التحريات توضح أن الواقعة لا يوجد بها شبهة جنائية وسبب الواقعة أن المتوفى كان متجها إلى أرضه وفجأة أصيب بأزمة قلبية جعلته يسقط داخل حفرة وسيجارته تسقط على القش لتشعل النيران وتتسبب في وفاته.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بالعثور على جثة مُسن كان يعمل تاجر مواشي بها حروق والنيران مشتعلة حوله بجوار ماكينة ري في قرية المحروسة التابعة لدائرة.

تم كشف هوية الجثة أنها لمُسن من قرية المحروسة كان يعمل تاجر مواشي ولكبر سنه تركها في أيامه الأخيرة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.