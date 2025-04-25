هبوط أرضي في الإسكندرية.. وتحرك عاجل من حي المنتزه (صور)

الإسكندرية – محمد عامر:

وقع هبوط أرضي في شارع ملك حفني السياحي في نطاق حي المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، دون تسجيل أي خسائر أو تأثير على حركة المرور.

تلقت غرفة العمليات بالحي بلاغًا بالواقعة، وتوجه اللواء طه زهير، رئيس حي المنتزه ثان، إلى موقع الهبوط لمتابعة الموقف ميدانيًا، حيث باشرت فرق شركة الصرف الصحي أعمال الإصلاح، بالتنسيق مع أجهزة الحي، حفاظًا على سلامة المواطنين والعقارات المحيطة.

ووجّه رئيس الحي بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الشارع إلى حالته الطبيعية، مع توفير خدمات مرورية لتيسير حركة المارة والمركبات في المنطقة.