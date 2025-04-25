كان ذاهبًا لشراء أدوية.. إصابات خطيرة لشاب صدمته سيارة مسرعة بالغربية

الغربية – مروة شاهين:

أُصيب شاب بإصابات بالغة، بعد أن صدمته سيارة مسرعة أثناء توجهه لشراء أدوية لنجل شقيقه، أمام منطقة مستشفيات طنطا الجامعية بشارع البحر في مدينة طنطا بمحافظة الغربية. وقد فرّ قائد السيارة من موقع الحادث، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يُفيد بورود بلاغ بإصابة شاب بجروح خطيرة نتيجة حادث دهس، خلال مروره أمام المستشفيات الجامعية.

وبالانتقال إلى الموقع، تبين أن المصاب يُدعى عماد حمدي، وقد نُقل إلى مستشفى طنطا الجامعي في حالة حرجة، حيث يرقد في غيبوبة تامة.

وتُكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط السائق والسيارة المتسببة في الحادث، بينما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.