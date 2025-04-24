إعلان

حريق يلتهم حظيرة ماشية بقرية الأعقاب في أسوان (صور)

10:31 م الخميس 24 أبريل 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حريق يلتهم حظيرة ماشية (4)
  • عرض 7 صورة
    حريق يلتهم حظيرة ماشية (6)
  • عرض 7 صورة
    حريق يلتهم حظيرة ماشية (2)
  • عرض 7 صورة
    حريق يلتهم حظيرة ماشية (1)
  • عرض 7 صورة
    حريق يلتهم حظيرة ماشية (5)
  • عرض 7 صورة
    حريق يلتهم حظيرة ماشية (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان – إيهاب عمران:

اندلع حريق مساء اليوم داخل حظيرة ماشية ملحقة بأحد المنازل في قرية الأعقاب بحري التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو الريش بمركز أسوان، ما أسفر عن نفوق عدد من رؤوس الماشية والأغنام والماعز.

وكان مدير أمن أسوان اللواء محمد أبو الليل قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان، يفيد بورود بلاغ من الأهالي حول نشوب النيران داخل الحظيرة. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى الموقع، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد أسباب الحريق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق يلتهم حظيرة ماشية قرية أبو الريش أسوان النيابة العامة قوات الحماية المدنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2025.. قدم ساعتك 60 دقيقة