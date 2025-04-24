حريق يلتهم حظيرة ماشية بقرية الأعقاب في أسوان (صور)

أسوان – إيهاب عمران:

اندلع حريق مساء اليوم داخل حظيرة ماشية ملحقة بأحد المنازل في قرية الأعقاب بحري التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو الريش بمركز أسوان، ما أسفر عن نفوق عدد من رؤوس الماشية والأغنام والماعز.

وكان مدير أمن أسوان اللواء محمد أبو الليل قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان، يفيد بورود بلاغ من الأهالي حول نشوب النيران داخل الحظيرة. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى الموقع، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد أسباب الحريق.