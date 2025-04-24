تعمل بالغاز الطبيعي.. ميناء الإسكندرية يستقبل أحدث سفينة حاويات صديقة للبيئة (صور)

الإسكندرية - محمد عامر:

استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، سفينة الحاويات الصديقة للبيئة CMA CGM SALAMANQUE، والتي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، بهدف الحد من الانبعاثات البيئية في صناعة النقل البحري، ومواكبة المعايير البيئية العالمية والمبادرات الخضراء.

ورست السفينة، التي ترفع علم مالطا، على أرصفة محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والتي تُعد من أحدث وأكبر المحطات التخصصية في مصر، وقد افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2023.

وصرح اللواء بحري، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، بأن محطة "تحيا مصر" تتجاوز طاقتها الاستيعابية 1.5 مليون حاوية مكافئة، و2 مليون طن من البضائع العامة، و100 ألف وحدة "رورو".

وأشار إلى أن وصول السفينة، التي يبلغ غاطسها 9.4 أمتار وطولها نحو 205 أمتار، وتعمل بالغاز الطبيعي دون انبعاثات ملوثة، يُعد جزءًا من رؤية ميناء الإسكندرية للتحول إلى ميناء أخضر، والمحافظة على الاستدامة البيئية المتوافقة مع المبادرات الخضراء الوطنية المصرية.

وأضاف أن هيئة ميناء الإسكندرية اتخذت عدة خطوات نحو التحول إلى ميناء أخضر، من أبرزها التحكم في الانبعاثات الحرارية والكربونية، وتطبيق مبادرات متعددة مثل منظومة تزويد السفن بالطاقة النظيفة من على الأرصفة (OPS)، ومنظومة (JIT)، وأنظمة متقدمة للتخلص من المخلفات الصلبة والعائمة الناتجة عن السفن.

ومن جانبه، أوضح أحمد بريق، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، أن الهيئة وفرت وحدات كشط متعددة، ولنشات للمسطحات المائية ضمن أسطول الوحدات البحرية، كان آخرها لانشان مخصصان للمسطحات المائية.

وأشار إلى تركيب حواجز مطاطية لاحتواء أي تسربات محتملة، وإنشاء معامل بيئية كيميائية متقدمة، وغيرها من الإجراءات التي تدعم رؤية الدولة في أن يكون ميناء الإسكندرية ميناءً أخضر صديقًا للبيئة.