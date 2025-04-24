ضبط 16 طن سكر وأرز فاسد بمخازن أبو كبير

الشرقية - ياسمين عزت:

نفذت مديرية التموين بالشرقية حملة مكبرة بأبو كبير، بناءً على تعليمات المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل الوزارة.

أسفرت الحملة، التي قادها محمد سعد مدير عام الرقابة، عن ضبط مخزن مواد غذائية تحفظ بداخله على 11 طنًا من السكر الأبيض (معبأ وسائب) و5 أطنان من الأرز الأبيض (معبأ وسائب)، جميعها مجهولة المصدر. تم تحرير محضر بالواقعة برقم 8244 جنح أبو كبير.

كما تمكنت الحملة من ضبط 60 كيلوغرامًا من سمك الماكريل مجهول المصدر داخل محل لبيع الأسماك، وتحرير محضر بالواقعة برقم 8245 جنح أبو كبير.

يأتي ذلك في إطار جهود مديرية التموين بالشرقية لمتابعة التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتجارتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.