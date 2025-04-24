ضبط تشكيل عصابي يدير ورشة لتصنيع الأسلحة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، اليوم الخميس، من ضبط تشكيل عصابي يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، داخل منزل، بمركز إيتاي البارود، وبها عدد من الأسلحة، والأدوات المستخدمة فى التصنيع.

وردت بوجود تشكيل عصابى يتزعمه عاطل يدير ورشة داخل منزل أحدهم لتصنيع الأسلحة النارية، والاتجار بها، بقرية معنيا التابعة لدائرة المركز.

بتقنين الإجراءات ومداهمة الورشة، جرى ضبط كل من: "خالد ا ال " ،و احمد ا ال ، و محمد ا ال، وصابر ا ال عاطل ، و رضا ا ال ، و حمادة ص ال " والجميع مقيمين بناحية قرية معنيا بدائرة مركز إيتاى البارود وضبط 16 فرد خرطوش، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات النارية، والأدوات المستخدمة فى التصنيع.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بغرض التصنيع، والاتجار بها من أجل الحصول على أرباح مالية غير شرعية.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وظروفها وملابساتها.