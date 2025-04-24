إزالة 68 مقبرة في الإسكندرية.. والحي يكشف التفاصيل -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

نفذ حي وسط الإسكندرية، حملة مكبرة استهدفت إزالة أعمال بناء مقابر دون ترخيص في المهد على أراضي زراعية بقرية أبيس العاشرة، وذلك بعد التأكد من خلوها من أي رفات أو أعمال دفن.

كان حي وسط رصد بناء مدافن دون ترخيص على أرض زراعية بقرية أبيس العاشرة، وانتقلت مسئولي إدارات الجبانات والمتابعة ولجنة التعديات على الأراضي الزراعية إلى القرية المشار إليها.

وقال الدكتور مصطفى العرابي، رئيس حي وسط، إنه تبين من المعاينة وجود 68 مقبرة مخالفة جرى بنائها دون ترخيص على أرض زراعية، وذلك بالمخالفة للقانون.

وأضاف رئيس حي وسط الإسكندرية، أنه جرى تنفيذ الإزالة الفورية للمقابر المخالفة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على الصالح العام.

يشار إلى أن لجنة الإزالة جرى تشكيلها بقرار سكرتير عام المحافظة رقم 655 لسنة 2025، بهدف المرور على الأراضي الزراعية ومنع التعديات في المهد حفاظًا على الرقعة الزراعية.