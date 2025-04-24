صاروخ ألعاب نارية يصيب عين طفلة في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيبت طفلة بإصابات بالغة في عينيها، بعدما انفجر صاروخ ألعاب نارية داخل عينها، في بني سويف وجرى نقلها إلى المستشفى، اليوم الخميس.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "سجدة.ع.ح"، 7 أعوام، إلى مستشفى الرمد، مصابة بإصابات خطيرة في عينيها، بسبب انفجار صاروخ ألعاب نارية فيها.

واستقبل مستشفى رمد بني سويف الفتاة، وبتوقيع الكشف الطبي عليها، تبينّ إصابتها بقرحة بالعينين إثر انفجار صاروخ ألعاب نارية، ألقاه الأطفال أثناء لهوهم في الشارع.

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وظروفها وملابساتها