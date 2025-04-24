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أسوان تودع بابا الفاتيكان: نائب المحافظ يشهد حفل تأبين

11:50 ص الخميس 24 أبريل 2025
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    حفل تأبين البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بكنيسة الأقباط الكاثوليك في أسوان
  • عرض 3 صورة
    حفل تأبين البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بكنيسة الأقباط الكاثوليك في أسوان
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أسوان - إيهاب عمران:

شهد المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، حفل تأبين البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي أقيم بكنيسة الأقباط الكاثوليك في أسوان. وحضر الحفل قيادات أمنية وجامعية وبرلمانية ودينية وشعبية.

وقدم لاشين، نيابة عن محافظ أسوان، واجب العزاء للقمص أنطونيوس ذكرى، راعي الكنيسة الكاثوليكية، وشعب الكنيسة.

وأشار إلى أن العالم فقد رمزًا للتفاني والشجاعة، وصوتًا للتفاهم بين الأديان، وأن البابا فرنسيس كرس حياته لخدمة قيم السلام والعدالة، وبناء جسور الحوار بين الشعوب.

وأكد لاشين أن البابا فرنسيس سيظل مثالًا يحتذى به في الإخلاص للقيم النبيلة، وصوتًا عالميًا للسلام، وزعيمًا روحيًا ملهمًا لنشر ثقافة التسامح، وضميرًا حيًا للعالم، ودرعًا للمستضعفين.

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بابا الفاتيكان كنيسة الأقباط الكاثوليك أسوان
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