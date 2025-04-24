"مش هجوز غير ده".. انتحار فتاة بسبب عريس في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بسوهاج، غموض انتحار فتاة، عن طريق شنق نفسها بحبل في جنش مروحة سقف غرفتها، بمسكن أسرتها، بناحية قرية الرياينة المعلق دائرة مركز شرطة طما.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بانتحار فتاة بمنزل أسرتها، وتبين من التحريات وجود جثة "ندي ع ا ع" سن 18 ممرضة ومقيمة بذات الناحية مسجاة على ظهرها بغرفة نومها بالطابق الأول بالمنزل خاصتها ترتدي كامل ملابسها، تتدلى من جنش حديدي بمروحة سقف الغرفة، وبمناظرتها تبين وجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية أخرى.



وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي طما المركزي، وكشف والد الفتاة صاحب محل دواجن، ووالدتها، أن ابنتهما أقدمت على الانتحار؛ لسوء حالتها النفسية؛ بسبب تقدم أحد الأشخاص لخطبتها ورفضهما ذلك، ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.