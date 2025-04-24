"رايحين يدفنوا والدهم".. إصابة 3 سيدات في انقلاب سيارة بالأقصر



الأقصر- محمد محروس:

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بنزلة البغدادي بمحافظة الأقصر حادثًا أليمًا، إثر انقلاب سيارة نقل موتى "تحت الطلب".

وتقل السيارة التي انقلبت جثمان المواطن "إبراهيم حامد أحمد"، البالغ من العمر 61 عامًا، خلال رحلته من منطقة إمبابة إلى مدينة إدفو لدفنه بمسقط رأسه.

وخلال الرحلة، كانت ترافق المتوفى 3 سيدات من أسرته، أُصبن بإصابات متفاوتة نتيجة الحادث، هن: "ندى إبراهيم حامد، 22 عامًا، بجروح متفرقة، و"حبيبة إبراهيم حامد"، 26 عامًا، أصيبت بجروح متنوعة، و"أسماء أبو الحسن علي"، 40 عامًا، أُصيبت بجرح قطعي في الساق اليسرى، وخلع في الكتف الأيسر، بالإضافة إلى نزيف من الأنف.

وعقب الحادث، تم نقل المصابات إلى المجمع الطبي الدولي بالأقصر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما استكملت عملية نقل الجثمان إلى مدينة إدفو.

من جانبها، تحركت الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق أعمالها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.