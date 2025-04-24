وفاة النائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

أعلنت أسرة النائب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الدقهلية، وفاته متأثرا بالوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا ودخل على إثرها مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة نتيجة إصابته بنزيف حاد فى المخ.

وأصدرت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية بيانا نعت فيه النائب الراحل عن الحزب، مؤكدين أن الراحل يمتلك سيرة طيبة من العطاء والعمل على خدمة أهالي دائرته.

وقال المحاسب وليد خطاب، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، إن صلاة الجنازة على الراحل عصر اليوم الخميس بالمسجد الكبير بقرية الدراكسة مركز منية النصر، مسقط رأس النائب، والعزاء غدا الجمعة بمركز شباب الدراكسة.

يذكر أن النائب ثروت فتح الباب، قد شغل مناصب عددة، منها عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعضو مجلس إدارة صندوق الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية سابقا، ورئيس لجنة الإسكان والأبنية التعليمية 3 دورات بمجلس محلي محافظة الدقهلية.

كما شغل الراحل، أمين تنظيم حملة كلنا معاك من أجل مصر لتأييد ودعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا لمصر، ورئيس مجلس إدارة مركز شباب الدراكسة بمركز منية النصر، وعضو مجلس إدارة أصدقاء رعاية مرضى الجهاز الهضمي، وعضو مجلس إدارة جمعية الدقهلية لسوق العمل، وأمين المجالس المحلية لحزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية.