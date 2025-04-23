بخدمات متكاملة.. "الإسكندرية" تكثف استعداداتها لاستقبال موسم الصيف (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

عقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الاجتماع التنسيقي الثالث بحضور الجهات التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة التحضيرات النهائية لاستقبال موسم صيف 2025 وتوفير خدمات جاذبة لضمان موسم سياحي ناجح.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ أهمية التعاون بين مختلف القطاعات التنفيذية، وتشكيل فرق عمل متكاملة لتعزيز الأداء الميداني وتحقيق نتائج ملموسة، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين قطاعات الأحياء، المرور، التموين، الصحة، والمرافق، إلى جانب شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي لضمان مواجهة المخالفات بحزم.

كما وجه المحافظ إدارة السياحة والمصايف بسرعة تجهيز الشواطئ، وتحسين نظافتها وتجهيز أبراج الإنقاذ، بالإضافة إلى توحيد بوابات النوادي الشاطئية وتدريب فرق الإنقاذ، وتم تكليف مديرية الشباب والرياضة بتنظيم فعاليات رياضية ومسابقات على الشواطئ طوال فصل الصيف.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، شدد المحافظ على الإسراع في صيانة الطرق الرئيسية والفرعية، وتطوير الأرصفة خاصةً في المناطق ذات الكثافة المرورية المرتفعة، مثل محاور خالد بن الوليد، جمال عبد الناصر، وشارع ٤٥، كذلك وجه بسرعة معالجة الحفر التي تؤثر على حركة المرور.

وشدد المحافظ على منع تغيير النشاط العقاري من سكني إلى تجاري، وتطبيق غرامات صارمة على مخالفات سرقة الكهرباء وقطع المرافق عن المخالفين. كما طالب شركة مياه الشرب بسرعة حل مشكلات انقطاع المياه في مناطق مثل العجمي والعامرية.

وكلف محافظ الإسكندرية إدارة المرور بتكثيف التواجد في المناطق ذات الكثافات المرتفعة ومنع ركن الدراجات النارية على الكورنيش، كما وجه هيئة النقل العام بتوفير أتوبيسات إضافية خلال الموسم، مع استمرار مراقبة الالتزام بتعريفة الركوب.

ووجه المحافظ بتخصيص خطوط مباشرة لغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين طوال اليوم، مقسمة حسب نوع الشكوى، مثل التموين، الأسعار، المرور، والمرافق.

وأعلن المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع أحياء المحافظة، لتطوير منظومات الإنارة والنظافة والرصف بما يتناسب مع مكانة الإسكندرية كمقصد سياحي رئيسي.