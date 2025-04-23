محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء في وفاة البابا فرنسيس بمطرانية الأقباط الكاثوليك

أسيوط - محمود عجمي:

قدّم اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، واجب العزاء في وفاة قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، خلال زيارة رسمية لمطرانية الأقباط الكاثوليك بحي شرق مدينة أسيوط، رافقه في الزيارة الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وخالد عبد الرؤوف، سكرتير عام المحافظة المساعد، بالإضافة إلى أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، ووكلاء الوزارات والمديريات الخدمية، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

وخلال لقائه مع نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران الأقباط الكاثوليك، وعدد من الآباء الكهنة، أعرب محافظ أسيوط عن خالص تعازيه للكنيسة الكاثوليكية ولجميع أقباط مصر والعالم، مؤكدًا أن العالم فقد رمزًا دينيًا وإنسانيًا بارزًا كرس حياته لخدمة السلام ونشر قيم المحبة والتسامح بين الشعوب والأديان.

وأشار المحافظ إلى أن مواقف البابا فرنسيس ستظل محفورة في الذاكرة العالمية، تقديرًا لجهوده الكبيرة في دعم القضايا الإنسانية، ومناصرته الدائمة للعدالة والسلام، داعيًا الله أن يلهم محبيه الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط، عن امتنانه وتقديره لمحافظ أسيوط على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة، مؤكدًا أن مشاركته في تقديم واجب العزاء تجسد عمق العلاقات الوثيقة التي تربط بين الكنيسة والدولة، وتعكس روح المحبة والتلاحم الوطني، وتعزز من قيم المواطنة والانتماء بين أبناء الوطن الواحد.