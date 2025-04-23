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جنوب سيناء تنظم ندوة تثقيفية حول "دور الدولة والمجتمع في مواجهة التحديات" - صور

09:46 م الأربعاء 23 أبريل 2025
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    فعاليات الندوة
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    الندوة
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    السلام الوطني
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    تسليم الدرع
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    الاحتفال بعيد تحرير سيناء
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    الدكتور عادل العمدة
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جنوب سيناء – رضا السيد:

نظمت محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية متميزة تحت عنوان "أهم التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري" بجامعة الملك سلمان الدولية فرع طور سيناء، بحضور اللواء خيري حسين، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، والدكتور أشرف سعد، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، والمستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب جامعة الملك سلمان الدولية، إضافة إلى طلاب المدارس من مختلف المراحل التعليمية بالمحافظة.

وقدم اللواء دكتور عادل العمدة، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، خلال الندوة محاضرة شاملة تناول فيها المفهوم الواسع للأمن القومي المصري، وأبرز التهديدات والتحديات التي تواجه الدولة في المرحلة الراهنة، سواء كانت داخلية أو خارجية، مشيرًا إلى الأسباب التي تقف خلف هذه التحديات، وأهمية دور الدولة والمجتمع في مواجهتها.

وأكد على أهمية رفع الوعي الوطني لدى الشباب، مشددًا على ضرورة الحذر من الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الموثوقة التي تنتشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لما لذلك من تأثير سلبي على الأمن والاستقرار.

وقد شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث فُتح باب النقاش وطرحت العديد من الأسئلة والاستفسارات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والتي أجاب عنها اللواء دكتور عادل العمدة، موضحًا الأبعاد المختلفة لقضايا الأمن القومي واستراتيجيات الدولة في هذا الشأن.

وفي ختام الندوة، قدم السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، درع المحافظة نيابةً عن الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إلى اللواء دكتور عادل العمدة، تكريمًا لجهوده المشهودة ومساهمته في رفع الوعي الوطني، وتقديرًا لما قدمه من محتوى علمي وثقافي متميز.

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جنوب سيناء جامعة الملك سلمان الدولية طلاب المدارس أعضاء هيئة التدريس الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا محافظ جنوب سيناء
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